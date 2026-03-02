Real Madrid vs Getafe: atención con la frase por la que el árbitro expulsó a Franco Mastantuono. (Photo by Angel Martinez/Getty Images) / Angel Martinez

Continúa la polémica en España, luego de la sorpresiva derrota 0-1 del Real Madrid a manos del Getafe en el Santiago Bernabéu. Y es que en el cierre del encuentro, el argentino Franco Mastantuono fue expulsado con roja directa, tras protagonizar un cruce con el juez central.

Según el acta del juez Alejandro Muñiz Ruiz, el joven atacante lo critico en un par de oportunidades bajo los siguientes términos: “Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza”.

“El jugador (30) MASTANTUONO, FRANCO fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse hacia mi persona, a voz en grito en los siguientes términos hasta en dos ocasiones: ‘Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza’”, reflejó el colegiado en el acta del encuentro.

Una acción que hará que Mastantuono se pierda, al menos y a la espera de conocer la sanción, el próximo partido del Real Madrid, la visita al Celta de Vigo este viernes y el siguiente encuentro ante el Elche.

Expulsión que criticó Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, en la rueda de prensa posterior al partido, que perdió su equipo ante el Getafe (0-1), al considerar que no debería haber ocurrido.

“No sé qué le ha dicho Mastantuono al árbitro, pero si le ha expulsado será por algo; y no podemos tener este tipo de acciones”, dijo antes de conocer el acta.

