Julián Millán, a un paso de Fluminense en el cierre del mercado brasileño

Cuenta regresiva en Brasil y negocio casi cerrado. Fluminense acelera gestiones para asegurar el fichaje del colombiano Julián Millán antes del cierre de la ventana de transferencias para jugadores del exterior, que finaliza este martes 3 de marzo.

El club carioca, dirigido por Luis Zubeldía, busca reforzar su defensa y el nombre elegido es el del central de 27 años, actualmente en Nacional de Montevideo. Las negociaciones avanzaron en las últimas horas y, según reportes de prensa brasileña, el acuerdo contempla un pago de 4 millones de dólares fijos más 1 millón en bonos por objetivos.

Millán ya disputó lo que sería su último partido con Nacional en el clásico frente a Peñarol, correspondiente al Torneo Apertura, lo que confirmó su inminente salida del fútbol uruguayo. Desde filas tricolores reconocieron la transferencia, que representa un ingreso económico importante para la institución.

El zaguero fue pieza clave en el Nacional campeón uruguayo 2025. Durante su etapa en Montevideo jugó 51 partidos, marcó cinco goles y aportó tres asistencias , consolidándose como uno de los líderes defensivos del equipo.

De oficializarse su llegada, Millán se convertirá en el tercer colombiano del actual plantel del Flu, junto a Kevin Serna y Santiago Moreno. El defensor inició su carrera en Cortuluá (hoy Internacional de Palmira) y también vistió las camisetas de Llaneros Fútbol Club , Patriotas Boyacá y Independiente Santa Fe antes de dar el salto al exterior.

Las próximas horas serán determinantes para que el traspaso quede completamente sellado. Fluminense corre contra el reloj, pero todo indica que Julián Millán vestirá pronto la camiseta tricolor en el fútbol brasileño.