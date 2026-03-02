Tabla de posiciones de Liga de España 2026: Real Madrid pierde con Getafe y Barcelona celebra

¡Batacazo en el fútbol español! Real Madrid cayó sorpesivamente con Getafe, durante el cierre de la jornada 26 de LaLiga 2025-26. La única anotación del compromiso disputado en el Santiago Bernabéu llegó al minuto 39 por intermedio de Martín Satriano.

Otro duro golpe en la gestión interina de Álvaro Arbeloa, teniendo en cuenta que poco a poco se aleja la ilusión de conquistar el título liguero, situación que celebra a rabiar el FC Barcelona, que se perfila como único favorito al tener cuatro puntos de ventaja.

El golazo de Getafe llegó por cuenta del uruguayo Satriano y fue una verdadera pintura. Centro desde la derecha que rechazó con lo justo la defensa local y al borde del área apareció el salvador del Getafe con un espectacular remate de volea, que se clavó en el ángulo.

El Madrid intentó por todos los medios encontrar la paridad, pero fue incapaz de generar peligro verdadero en la portería defendida por el guardameta Soria. Es más, lo más llamativo del final llegó por cuenta de las expulsiones de Franco Mastantuono y el mencionado Martín Satriano.

La Casa Blance se mantiene entonces con 60 unidades en la segunda casilla, mientras que Barcelona lidera con 64, recordando que viene de golear 4-1 al Villarreal en el Camp Nou.

Tabla de posiciones de la Liga de España

