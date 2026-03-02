MinDefensa pide alerta pese a cese al fuego del ELN para elecciones: “Son capaces de mentir”

Pedro Sanchez, ministro de Defensa, manifestó que otra de las preocupaciones de la cartera es la desinformación, que en su opinión representa un riesgo para la fuerza pública y afecta la tranquilidad de la población. | Foto: Prisa Media Colombia

El ministro de Defensa advirtió que la Fuerza Pública debe mantener “una alerta permanente” frente al cese al fuego decretado por el ELN con motivo de las elecciones, al recordar antecedentes recientes que, según dijo, obligan a la prudencia.

El jefe de la cartera señaló que en diciembre pasado el grupo armado aseguró que no afectaría a la población civil, pero afirmó que, terminó generando la muerte de militares en Aguachica, Cesar.

“Si son capaces de asesinar, pues les queda muy fácil mentir”, afirmó.

Amenaza de disidencias y otros grupos armados

El ministro también advirtió que, más allá del anuncio del ELN, todavía hay riesgos por cuenta de las disidencias de las extintas FARC que operan bajo distintas denominaciones, entre ellas estructuras asociadas a alias ‘Calarcá’, ‘Iván Mordisco’, la Segunda Marquetalia, entre otros. Lo que evidencia, según el ministro, fracturas internas ligadas a intereses en el narcotráfico.

A esto sumó la presencia de grupos como Los Pachencas y Los Conquistadores de la Sierra, con injerencia en la Sierra Nevada de Santa Marta, y que, de acuerdo con el ministro, han intentado expandir su accionar a otras regiones del país.

Operaciones ofensivas y despliegue en zonas críticas

Frente a este panorama, el Ministerio informó que ha desplegado operaciones ofensivas y un refuerzo operacional en distintas áreas estratégicas, con el objetivo de “configurar el área de operaciones” y anticiparse a posibles acciones violentas durante la jornada electoral.

El ministro insistió en que, si bien no se desconoce que la amenaza persiste, existe “toda la voluntad y toda la capacidad” de la Fuerza Pública para neutralizar cualquier intento de alteración del orden público.