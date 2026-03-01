Procurador Eljach pide que se verifique autenticidad de cese al fuego del ELN en elecciones

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, socializó con 178 procuradores territoriales y delegados del país la Estrategia Paz Electoral. Foto: Procuraduría.

Durante la jornada de la Paz electoral en Bogotá organizada por la Procuraduría General de la Nación, el jefe del Ministerio Público, Gregorio Eljach, criticó el anuncio del ELN sobre el cese al fuego.

“Ese cuento de que cada 4 años, antes de que termine un gobierno, se hace una promesa para hacer la paz y dejar hacer la elecciones, eso ya lo conocemos. Ya no comemos cuento, pero ojalá sea cierto y ojalá sea en serio”, señaló el procurador

Es por eso que Eljach pidió a las autoridades verificar la autenticidad del documento publicado por esta guerrilla.

“Lo que pido primero es que me verifiquen la autenticidad de eso. Si esos señores que yo los considero como delincuentes han dicho eso. Ojalá sea cierto y ojalá cumplan porque lo que necesita Colombia es paz”, indicó.

Orden público en las regiones del país

En cuanto a la situación de orden público que viven algunas regiones del país, el procurador afirmó que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional se encargarán de ese tema.

“250 mil hombres están desplegados por todo el país debidamente preparados e instruidos para defender el derecho constitucional a votar y a elegir”, puntualizó.

Bajo el ‘Plan Democracia’ las fuerzas armadas han implementado georreferencias para monitorear la situación de cada municipio.

“Hay unas partes donde es más crítico y donde es posible que haya gente que dañar y empañar el panorama, pero ellos ya están anticipándose para evítarlo”, indicó el procurador.