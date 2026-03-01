Anuncio de cese al fuego del ELN genera expectativa electoral en Norte de Santander

Norte de Santaner.

El anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre un cese al fuego unilateral durante la jornada electoral del próximo 8 de marzo ha generado expectativa en Norte de Santander, región donde persisten preocupaciones por el impacto del conflicto armado en los procesos democráticos.

A través de un comunicado, el grupo armado ilegal informó que suspenderá operaciones militares ofensivas entre las 00:00 horas del 7 de marzo y las 00:00 horas del 10 de marzo, asegurando respeto al libre derecho al voto y señalando que no es su política amenazar ni atentar contra candidatos.

Para el abogado y analista Juan Camilo Páez, el anuncio no resulta inesperado y debe leerse dentro del contexto político que atraviesa el país.

“El aviso del ELN en este momento no es una sorpresa, en la medida que deja ver el gran interés que tienen las gestas políticas que se van a realizar en los comicios electorales que se avecinan”, explicó.

Según el analista, en distintas ocasiones el grupo armado ha emitido mensajes similares en medio de escenarios políticos o discursos relacionados con la paz, buscando mostrar una postura menos confrontativa.

“En diferentes oportunidades, con intenciones de paz y otros discursos, el ELN ha tenido la posibilidad de mostrar una actitud menos bélica y un poco más sensata frente a la forma de utilizar la fuerza; sin embargo, hemos visto que no siempre se ha producido de esa manera”, señaló.

Páez indicó que, aunque la medida podría contribuir a que la jornada electoral se desarrolle con mayor tranquilidad, también refleja los múltiples intereses que convergen en territorios afectados por el conflicto.

“Resulta conveniente que en este momento los comicios electorales se lleven a cabo de la mejor manera, porque hay varias intenciones, no solamente de orden armamentista y de actividades ilícitas, sino que seguramente también electorales”, afirmó.