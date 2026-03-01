ELN anuncia cese al fuego unilateral para las elecciones del próximo 8 de marzo

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un cese unilateral del fuego con motivo de las elecciones legislativas y consultas presidenciales que se celebrarán el próximo 8 de marzo en Colombia.

En un comunicado publicado por la organización insurgente, el grupo aseguró que Colombia ha entrado de lleno en una nueva coyuntura electoral.

“El ELN envía un mensaje claro de respeto al libre derecho al voto y no interferencia en el actual proceso electoral realizando un cese el fuego unilateral durante la jornada del 8 de marzo”. Y aseguró el grupo insurgente “que no es política del ELN amenazar ni atentar contra candidatos”, reiteró en un comunicado.

No es la primera vez que la guerrilla decreta treguas temporales en periodos electorales o durante festividades de fin de año. Sin embargo, el gesto ocurre tras el fracaso de los intentos del Gobierno de Gusta Petro por alcanzar un acuerdo de paz con el grupo armado.

“La Dirección Nacional del ELN orienta a toda su fuerza combatiente no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado. El cese el fuego iniciará a las 00:00 horas del 7 de marzo y finalizará a las 00:00 horas del 10 marzo del presente año”, señala la comunicación.