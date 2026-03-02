Más de 2.700 estudiantes se beneficiarán con nuevo comedor escolar en Soledad

Con una inversión superior a los 50 millones de pesos, este lunes 2 de marzo fue entregado el nuevo comedor estudiantil del colegio ITIDA, en el municipio de Soledad. La obra busca fortalecer las condiciones de bienestar de los alumnos y garantizar espacios adecuados para la alimentación diaria.

La rectora de la institución, Bienvenida Hernández, destacó que serán 2.705 estudiantes los que se beneficiarán directamente con este nuevo espacio, el cual permitirá mejorar la organización y cobertura del servicio alimentario dentro del plantel educativo.

“Una obra muy esperada por todos, más de lo que solicitábamos. Un comedor que ya existía, pero cuya infraestructura necesitaba arreglos. La dotación es completamente nueva. Todos los utensilios, todo el mobiliario ha sido renovado para que los chicos puedan tener nuevos utensilios y un ambiente digno para recibir sus almuerzos todos los días (...) Se van a beneficiar los 2.705 estudiantes en nuestra matrícula”, dijo Hernández.

Plan de Alimentación de Escolar en Soledad

Este comedor hace parte de la estrategia del Plan de Alimentación Escolar (PAE) del municipio de Soledad, programa que actualmente beneficia a más de 53.000 estudiantes en distintas instituciones oficiales, contribuyendo a la permanencia escolar y al mejor rendimiento académico.

“De lunes a viernes funciona el Plan de Alimentación Escolar, uno de los mejores que tiene el país. Hemos comprendido que la educación con calidad debe estar complementada con una buena alimentación, especialmente en los niños de primera infancia, entre los 3 y 5 años (…) Esta es una inversión que hace el Gobierno nacional para garantizar la alimentación de los 53.000 niños que tenemos en las instituciones oficiales”, precisó la alcaldesa Alcira Sandoval.

Por su parte, David Espinosa, gerente de la operación del PAE, agregó que se invirtieron más de 50 millones de pesos en este comedor estudiantil.

“No solo estamos apoyando lo que se ve aquí, sino que también estamos realizando un proceso interno y operativo junto con nuestras áreas gastronómicas. Contamos con el chef, reconocido a nivel nacional, John Polanco, quien acompaña a las manipuladoras en procesos de despulpe, corte, procesamiento y preparación”, precisó.