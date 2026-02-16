¿Más recursos, menos alimentación escolar? 55 territorios redujeron cobertura del PAE

En medio de un incremento de recursos, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) enfrenta una paradoja: hay más plata, pero menos niños atendidos. Así lo reveló el Ministerio de Educación este 16 de febrero al presentar el balance del programa entre 2022 y 2026.

En ese periodo, el presupuesto total pasó de $4,33 billones a $7,24 billones proyectados, es decir, $2,91 billones adicionales (un crecimiento del 67%). Solo el aporte del Gobierno Nacional subió 190%, al pasar de $1,53 billones a $3 billones.

Sin embargo, la cobertura cayó. En 2022 el programa atendía cerca de 5,9 millones de estudiantes. Para 2025 la cifra descendió a 5,6 millones, lo que significa alrededor de 253.000 beneficiarios menos y un regreso a niveles de 2019.

“Pasamos de 5,9 millones de niñas y niños atendidos en 2022 a 5,6 millones en 2025. Eso no puede ocurrir cuando el Gobierno Nacional está aumentando los recursos”, afirmó el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.

Y dejo la pregunta que marcó en la presentación de resultado:

“Si aumentan los recursos, ¿por qué disminuye la cobertura?”

55 territorios redujeron cobertura

El director de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), Sebastián Rivera Ariza, explicó que de las 97 entidades certificadas en educación, 55 redujeron el número de estudiantes atendidos.

Los retrocesos más marcados se registraron en Villavicencio, Atlántico, Huila y Envigado.

Según el Ministerio, el problema no es falta de recursos. De hecho, para 2026 la asignación estará condicionada a resultados.

“La asignación de 2026 estará condicionada al aumento de cobertura. Si un territorio no demuestra que está atendiendo más estudiantes, se ajustarán los recursos y se priorizará a quienes sí cumplan”, anunció Rivera.

Suben los costos de la ración

A la caída en cobertura se suma otra alerta: el incremento en el costo de la ración alimentaria.

El Ministerio informó que el valor promedio nacional aumentó 35% entre 2022 y 2025. En algunos casos el incremento fue mayor. El ministro citó el caso de Sincelejo, donde la ración pasó de $3.800 a $10.600, un aumento del 173%.

Aunque el Gobierno reconoce que factores como transporte, orden público o condiciones territoriales pueden incidir en los costos, anunció que oficiará a las entidades para que expliquen técnicamente esas variaciones.

¿Ineficiencia o corrupción?

Ante la pregunta de si estas inconsistencias podrían estar relacionadas con corrupción, el ministro fue cauteloso.

“No podemos hacer prejuicios sin tener el suficiente material probatorio”, respondió. Agregó que por ahora lo que existe es una “preocupación fundada en las cifras”, y que primero deberán responder las entidades territoriales. Si las explicaciones no son satisfactorias, el caso será trasladado a los organismos de control.

“Las respuestas que den los entes territoriales darán luces sobre si esto es simplemente un aumento en los costos operativos o si hay irregularidades en la operación”, sostuvo el ministro.

Magdalena, un caso bajo la lupa

El Ministerio puso como ejemplo a Magdalena. El departamento pasó de atender 138.368 estudiantes en 2022 a 133.203 en 2025. En ese mismo periodo, los recursos aumentaron más de $44 mil millones, pasando de $71.506 millones a $116.445 millones.

El caso refleja la pregunta central del balance: ¿qué falló en la ejecución para que, con más presupuesto, se atienda a menos estudiantes?

2026: recursos con condiciones

El Gobierno anunció que los recursos del año no se girarán como “cheque en blanco”.

“Los recursos de 2026 no se van a girar como un cheque en blanco. Si aumentan los recursos, tiene que aumentar la cantidad de niñas y niños que se alimentan en sus colegios”, dijo el ministro.

Las entidades deberán presentar planes con metas claras de cobertura y habrá seguimiento durante el año. Donde no haya crecimiento, se harán ajustes presupuestales.