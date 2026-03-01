Asesinaron a una mujer al interior de un apartamento en Barranquilla: esto se sabe

En la mañana de este domingo, 1 de marzo, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer al interior de un apartamento en el barrio Altos del Río.

La Policía confirmó que se trata de un homicidio y la mujer fue identificada como María de los Reyes Herrera Ospino, de 61 años.

Según el reporte policial, la mujer y su compañero sentimental habrían sostenido una discusión en horas de la madrugada de este domingo. El cuerpo sin vida fue hallado hacia las 11:00 de la mañana.

“Información aportada por familiares de la víctima, darían cuenta que los hechos habrían sido perpetrados por su pareja sentimental, a quien observaron salir por última vez de la vivienda”, indicó la Policía.

Ya son 16 las mujeres asesinadas

Con este caso, ya son 16 las mujeres que han sido asesinadas durante este año en el departamento del Atlántico. De estos casos, dos son menores de edad.