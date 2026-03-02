Hallan dos cuerpos de mujeres enterrados en zona enmontada del Atlántico: ¿Quiénes eran?

En la mañana de este lunes 2 de marzo fueron encentrados dos cuerpos de dos mujeres enterrados y cubiertos con troncos en una zona enmontada de Malambo, Atlántico.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El descubrimiento fue realizado por personas que transitaban por el sector del barrio Maranatha, quienes alertaron de inmediato a las autoridades.

Unidades de la Policía y personal de criminalística acordonaron el área para adelantar la inspección técnica.

Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se realizarán las necropsias correspondientes para determinar las causas de muerte e iniciar el proceso de identificación plena.

¿Cuántas mujeres van asesinadas en el Atlántico durante 2026?

Según las organizaciones de mujeres, dos menores hacen parte de la lista de las 16 mujeres asesinadas en el departamento del Atlántico en lo que va de este año.

Por ello, han pedido a las autoridades que se tomen las medidas correspondientes para contrarrestar este flagelo.

“Vemos con suma preocupación que menores de edad siguen sumando estas cifras y creo que estamos haciendo las cosas de una manera equivocada porque están llegando en estas líneas de riesgo menores de edad que no deberían estar en eso, sino deberían estar en otros espacios educativos, de formación y lamentablemente no es así”, dijo Ruth Pareja, vocera de organizaciones de mujeres en el Atlántico.