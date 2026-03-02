Los actores Zendaya y Tom Holland estarían casados, según afirmaciones de su estilista
El estilista de Zendaya, Law Roach, dio la noticia de su matrimonio en la alfombra roja de los Actor Awards.
Este fin de semana se supo que la pareja de actores, compuesta por Zendaya y Tom Holland, ya estaría casada.
El estilista de Zendaya, Law Roach, dio la noticia de su matrimonio en la alfombra roja de los Actor Awards, diciendo al medio Access Hollywood: “La boda ya se ha celebrado. Te la has perdido”.
La pareja, que se conoció durante el rodaje de ‘Spider-Man: Homecoming’ de Marvel en 2016, hizo pública su relación en 2021.
Los rumores sobre su compromiso comenzaron a circular después de que Zendaya fue vista en la ceremonia de los Globos de Oro del año pasado con un anillo de diamantes en la mano izquierda.
En 2025, Holland confirmó que ya estaban comprometidos tras corregir a un periodista que se refirió a Zendaya como su novia.