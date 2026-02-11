Porte de armas en Colombia: En el Congreso avanza un proyecto que busca cambiar su regulación

El debate sobre el porte de armas de fuego en Colombia vuelve a tomar fuerza en el Congreso de la República. Mientras actualmente a través de un decreto presidencial se restringe el porte de armas de fuego —medida prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2026 y que obliga a solicitar permisos especiales—, en la Cámara de Representantes avanza un proyecto de ley que busca modificar este esquema.

La iniciativa, se encuentra en plenaria de la Cámara y tiene como ponente al representante Juan Carlos Wills. Según explicó, el propósito es que las personas que ya cuentan con un permiso legal de porte de armas puedan hacer uso de este derecho sin restricciones adicionales impuestas por decretos de suspensión general.

“El más del 90% de los delitos que se cometen en Colombia son con armas ilegales. El delincuente no pide permiso, no registra su arma y no cumple ningún decreto. La prohibición del porte legal no ha logrado reducir los homicidios ni los delitos en el país”, argumentó el congresista.

Wills también sostuvo que cerca del 80% de las armas que ingresan al territorio nacional provienen del mercado ilegal, abasteciendo a grupos armados ilegales y organizaciones criminales.

El proyecto continuará su trámite legislativo en el Congreso, en medio de posiciones divididas sobre el impacto que podría tener en materia de seguridad ciudadana y control de armas.

El debate sobre el porte de armas sigue abierto en el Legislativo y será el Congreso el que defina si se mantiene el actual modelo de restricción o si se introducen cambios en la regulación vigente.