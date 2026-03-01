Más de 12.900 m³ removidos por derrumbe en la Medellín–Bogotá: aún no hay fecha de reapertura

La autopista Medellín – Bogotá permanece con cierre total a la altura del kilómetro 50, en el tramo Santuario – Caño Alegre, Antioquia, debido a un derrumbe de gran magnitud que obstruyó completamente la calzada.

Según informó el Instituto Nacional de Vías (Invías), los trabajos de remoción avanzan con el objetivo de restablecer el tránsito lo antes posible. Hasta la fecha se han retirado 12.954 metros cúbicos de material y de acuerdo con el cronograma, se proyecta alcanzar los 15.000 metros cúbicos al culminar este fin de semana.

Las labores se extenderán durante todo el fin de semana en un horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., aunque su continuidad dependerá de las condiciones climáticas y de seguridad en la zona.

Un equipo especializado en geotecnia realizó inspección técnica en el punto crítico y emitió recomendaciones estratégicas para el manejo de la inestabilidad localizada. Con estas acciones, se busca garantizar que la apertura gradual de la vía se realice de forma segura.

Afectaciones del cierre

La contingencia ha reducido la productividad de los vehículos y aumenta los costos operativos de la cadena logística, en un contexto marcado por la temporada de lluvias que ha generado múltiples afectaciones viales en el país.

Según estimaciones de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), las pérdidas acumuladas para el sector rondan los $8.330 millones desde el inicio de la emergencia, el pasado 24 de febrero.

El gremio calcula que el impacto diario estaría en los $2.780 millones, teniendo en cuenta que por este eje transitan aproximadamente 1.620 vehículos de carga cada día.

Rutas alternas recomendadas

Mientras se supera la emergencia, Invías recomienda a los conductores utilizar las siguientes rutas alternas:

Medellín – Cisneros – Puerto Berrío

Medellín – Manizales – Bogotá

Además, las autoridades piden a los viajeros consultar los canales oficiales antes de programar sus desplazamientos.