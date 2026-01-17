Suspenden permisos para porte de armas en Bogotá y Cundinamarca

La Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional expidió una nueva resolución mediante la cual suspende la vigencia de los permisos para el porte de armas de fuego y traumáticas expedidos a personas naturales y jurídicas, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026, hasta las 24:00 horas del miércoles 31 de diciembre de 2026.

La disposición está vigente en la ciudad de Bogotá, los municipios de San Juanito y Calvario, Meta, y en el departamento de Cundinamarca, exceptuando las poblaciones de Medina y Paratebueno.

Cabe recordar que esta medida aplicará salvo las excepciones contempladas en la ley, entre las que se encuentran los permisos expedidos a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, el Inpec, Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección, la Dirección Nacional de Inteligencia, empresas de vigilancia y seguridad privada y misiones diplomáticas acreditadas en el país.

Además, se mantienen las excepciones contenidas en la Directiva 002 de 2026, entre las que se encuentran personal activo y veteranos de la Fuerza Pública, así como los Profesionales Oficiales de la Reserva, entre otros.