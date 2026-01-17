Actualidad

Suspenden permisos para porte de armas en Bogotá y Cundinamarca

La medida exceptúa los municipios de Medina y Paratebueno.

Suspenden permisos para porte de armas en Bogotá y Cundinamarca. Getty Images / Image taken by Mayte Torres

La Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional expidió una nueva resolución mediante la cual suspende la vigencia de los permisos para el porte de armas de fuego y traumáticas expedidos a personas naturales y jurídicas, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026, hasta las 24:00 horas del miércoles 31 de diciembre de 2026.

La disposición está vigente en la ciudad de Bogotá, los municipios de San Juanito y Calvario, Meta, y en el departamento de Cundinamarca, exceptuando las poblaciones de Medina y Paratebueno.

Cabe recordar que esta medida aplicará salvo las excepciones contempladas en la ley, entre las que se encuentran los permisos expedidos a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, el Inpec, Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección, la Dirección Nacional de Inteligencia, empresas de vigilancia y seguridad privada y misiones diplomáticas acreditadas en el país.

Además, se mantienen las excepciones contenidas en la Directiva 002 de 2026, entre las que se encuentran personal activo y veteranos de la Fuerza Pública, así como los Profesionales Oficiales de la Reserva, entre otros.

