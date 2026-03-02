Alcalde Galán no recibió información oficial sobre presuntas acciones terroristas para elecciones

Bogotá D.C

El pasado 25 de febrero, la Policía Nacional anunció el desmantelamiento de un depósito clandestino destinado a la fabricación artesanal de artefactos explosivos improvisados, en la localidad de Usme en el sur de Bogotá.

El operativo fue liderado por la DIJIN, en articulación con la DEA, la Fiscalía General de la Nación y el GAULA Militar, en el que capturaron a dos personas.

De acuerdo con información de inteligencia, esta munición pretendía ser utilizada por el ELN para ejecutar acciones terroristas durante las elecciones del próximo 8 de marzo.

Sin embargo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que no ha recibido por parte del Gobierno Nacional información al respecto.

“Eso no nos lo han transmitido. Nos han dicho hasta ahora que la información preliminar apunta a que era una fábrica de armamentos para otras zonas del país”, señaló Galán.

Aunque destacó el operativo que logró el desmantelamiento de esa fábrica, insistió en que no se ha transmitido esta información al Distrito.

“Si el gobierno tiene esa información es muy importante que nos la transmita oficialmente a nosotros”, pidió el mandatario.

Seguridad en las elecciones

La Misión de Observación Electoral (MOE) publicó el riesgo del mapa electoral de Bogotá para los próximos comicios, en el que advierte que los riesgos se concentran en las localidades de Ciudad Bolívar, Santa Fe, Usme, San Cristóbal, Bosa, Chapinero y Sumapaz.

Para la coordinación de la MOE en Bogotá, “las mayores alertas se concentran en el sur, suroccidente y algunos sectores del centro de la ciudad. Sumapaz presenta una situación extrema: el 100 % de sus puestos de votación está en riesgo. Le siguen Ciudad Bolívar y Santa Fe, donde tres de cada cuatro puestos presentan atipicidades. También superan el 50 % Usme, San Cristóbal, Bosa y Chapinero”.

Ante este panorama el secretario de Seguridad, César Restrepo, precisó que los riesgos que indica la MOE son únicamente electorales y esos no existen en Bogotá .

“En este caso en Bogotá no hay ninguna alerta que tenga que ver como en otras zonas del país como que no se abren puestos de votación, que no llega el material electoral, que son vandalizados algunos puestos de votaciones ”, indicó Restrepo.

Hizo un llamado a los ciudadanos a votar y a que no se dejen atemorizar por falsas alarmas de actos terroristas en las jornadas.

“La Alcaldía de Bogotá no ha recibido ninguna alerta concreta definitiva explicita sobre terrorismo en el día de las elecciones”, recalcó.