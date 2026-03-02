Familias del pacífico caucano víctimas del conflicto se benefician con restitución de tierras

La decisión impacta a más de 500 familias del Consejo Comunitario Alto Guapi. Crédito: Unidad de Restitución de Tierras.

Guapi - Cauca

Más de 2 mil familias del pacífico caucano víctimas del conflicto se benefician con la restitución de más de 94 mil hectáreas ordenadas por el Juzgado Tercero Civil Especializado en restitución de tierras.

La medida dispuso la devolución de 94.473 hectáreas y 3.325 metros cuadrados de territorio colectivo en zona rural del municipio de Guapi que impacta a más de 500 familias del Consejo Comunitario Alto Guapi.

Rafael Zúñiga, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Cauca destacó que, del total de las tierras restituidas en el actual Gobierno en el Cauca, el 38% se encuentran en el municipio de Guapi, localidad costera golpeada fuertemente por la violencia, e conflicto armado y la victimización de las comunidades.

“Celebramos la sentencia que ha sido proferida a favor de este consejo comunitario con la restitución de esta área. Es un logro importante para el Cauca, cumpliéndole a la población más retira que esperó por mucho tiempo la reparación y la restitución”, dijo el director.

El funcionario además explicó que, la sentencia contempla 44 órdenes dirigidas a distintas entidades del Estado, orientadas a garantizar la reparación integral, la protección del territorio y la implementación de acciones institucionales en favor de esta comunidad, afectada por años de violencia, despojo y desplazamiento forzado.