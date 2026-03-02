Ejército incauto arsenal de guerra en Nariño

Ubicados y destruidos 69 artefactos explosivos improvisados, además de la captura de dos integrantes de un Grupo Armado. (Foto: cortesía)

El Ejército Nacional durante una operación ofensiva en la zona rural de Roberto Payán, vereda Guabal. Logró la captura de dos integrantes del Grupo Armado “Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano”, estructura “Ariel Aldana” señalada de mantener actividades ilícitas en el área y actuar bajo ordenes de alias “Diego”.

Según las autoridades la operación se llevó a cabo mediante labores de inteligencia militar, seguimiento y control territorial, permitiendo ubicar el punto donde los hombres almacenaban material de guerra y explosivos que serían empleados para atentar contra la Fuerza Pública y la población del departamento.

Asimismo, en el lugar se realizó la incautación de:

11.265 cartuchos de diferentes calibres

12 granadas de 40mm

2 granadas de mano

Ubicación y destrución de 69 artefactos explosivos improvisados

Material que reforzaba el poder ofensivo del grupo ilegal, y que representaban un grave riesgo para la población civil y las unidades militares desplegadas en la zona.

Tanto el material incautado como los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Esto se realizó en las operaciones de acción decisiva y tareas ofensivas por las tropas de la Fuerza de Tarea Hércules, se logró un importante golpe a las finanzas y la capacidad logística de los grupos armados que delinquen en la región estratégica del pacífico nariñense.