Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

02 mar 2026 Actualizado 15:52

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga

Registraduría suspenderá servicios de registro civil e identificación por elecciones

La medida regirá del 4 al 11 de marzo en todo el país y la entrega de cédulas estará habilitada hasta el 6 de marzo al mediodía.

Elecciones en Colombia (Foto: Chepa Beltran/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press

Elecciones en Colombia (Foto: Chepa Beltran/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)
Bucaramanga

La Registraduría Nacional del Estado Civil suspenderá temporalmente los servicios de registro civil e identificación en todas sus sedes del país.

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

¿El motivo? Por la organización de las elecciones de Congreso y las consultas internas de algunos partidos previstas para el 8 de marzo.

Lea aquí: Denuncian envenenamiento masivo de mascotas en Floridablanca: reportan cerca de 30 casos

La medida se aplicará desde este miércoles 4 de marzo y se extenderá hasta el 11 de marzo.

  • Esto es lo que debe tener en cuenta:
  • No se realizarán trámites de registro civil.
  • No habrá expedición de documentos de identidad.
  • La entrega de cédulas de ciudadanía estará habilitada hasta el viernes 6 de marzo al mediodía.

Le puede interesar: Campesinos del páramo del Almorzadero en Santander pospusieron paro programado para marzo

Actualmente, 350.636 cédulas permanecen pendientes por reclamar en todo el país.

La atención se restablecerá así:

  • Los servicios de registro civil e identificación se reanudarán el jueves 12 de marzo.
  • El horario de atención será el habitual, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

La Registraduría reiteró el llamado a los ciudadanos para que reclamen su cédula, ya que es el único documento válido para ejercer el derecho al voto el próximo 8 de marzo.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir