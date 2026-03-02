Registraduría suspenderá servicios de registro civil e identificación por elecciones

La Registraduría Nacional del Estado Civil suspenderá temporalmente los servicios de registro civil e identificación en todas sus sedes del país.

¿El motivo? Por la organización de las elecciones de Congreso y las consultas internas de algunos partidos previstas para el 8 de marzo.

La medida se aplicará desde este miércoles 4 de marzo y se extenderá hasta el 11 de marzo.

Esto es lo que debe tener en cuenta:

No se realizarán trámites de registro civil.

No habrá expedición de documentos de identidad.

La entrega de cédulas de ciudadanía estará habilitada hasta el viernes 6 de marzo al mediodía.

Actualmente, 350.636 cédulas permanecen pendientes por reclamar en todo el país.

La atención se restablecerá así:

Los servicios de registro civil e identificación se reanudarán el jueves 12 de marzo.

El horario de atención será el habitual, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

La Registraduría reiteró el llamado a los ciudadanos para que reclamen su cédula, ya que es el único documento válido para ejercer el derecho al voto el próximo 8 de marzo.