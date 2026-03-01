¿Quién es alias ‘Barreto’, jefe de disidencias Farc y por quien ofrecen $650 millones en el Valle?

Alias “Barreto”, identificado como Luis Carlos Pinilla, es señalado por las autoridades como el máximo cabecilla del Frente 57 “Yair Bermúdez”, una estructura de las disidencias de las FARC que adelantan actividades criminales en el centro del Valle del Cauca.

Según el Ejército Nacional, esta organización delinque en municipios como Sevilla, Bugalagrande, Tuluá, Guacarí, Buga, Ginebra y El Cerrito, donde sería responsable de homicidios, extorsiones, intimidaciones y ataques contra la Fuerza Pública.

De acuerdo con la Tercera Brigada, para el 2024, el grupo estaba compuesto por aproximadamente 80 integrantes armados y mantiene disputas con otras estructuras ilegales por el control del narcotráfico y las rentas criminales en la región.

Una disidencia de otra disidencia

Las autoridades señalan que el Frente 57 estaría distanciado del Estado Mayor Central de las FARC, liderado por Iván Mordisco y alias Marlon en el suroccidente del país, lo que lo convierte en una estructura independiente dentro del entramado de disidencias que delinquen en esta zona.

Alias “Barreto” inició su actividad armada en el ELN en Toribío, Cauca. Posteriormente integró distintos frentes de las antiguas FARC y en 2020 fue designado cabecilla por alias ‘Mayimbú’, abatido en 2022, de la Compañía Adán Izquierdo. Sin embargo, en 2023 habría desertado para crear su propia estructura armada.





Recompensa de 640 millones y operación militar en Tuluá

Durante un Consejo de Seguridad en Cartago, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 640 millones de pesos por información que permita la captura de alias “Barreto”.

En las últimas horas, cerca de 150 soldados de la Tercera Brigada del Ejército, junto a la Fuerza Aérea y Policía, adelantan una operación militar en zona rural de Tuluá, donde este cabecilla habría ordenado la quema de maquinaria amarilla perteneciente a una empresa que opera en la región.

“Gracias a labores de inteligencia militar, se cuenta con información clara sobre la ubicación de alias Óscar Barreto, quien se encontraría en la parte alta de la cordillera Central. Asimismo, se tiene información sobre la ubicación alias Hersain, señalado como segundo cabecilla de esta organización ilegal”, confirmó el Batallón de Montaña N.° 10.