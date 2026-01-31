Es indignante la deliberación del CNE sobre mi participación en la consulta de marzo: Iván Cepeda
El candidato estuvo de visita en la plaza de Bolívar de Armenia
Armenia
El candidato presidencial Iván Cepeda desde Armenia calificó como indignante la deliberación del Consejo Nacional Electoral sobre su podrá participar en la consulta del 8 de marzo.
La plaza de Bolívar de Armenia fue el escenario donde cientos de seguidores del pacto histórico, líderes sociales, sindicales y sociales, campesinos y demás se concentraron para recibir por primera vez como candidato presidencial a Iván Cepeda, que llegó a la plaza pública tres horas después de los programado debido a congestiones viales en la vía la línea en el Tolima por donde se movilizaba el aspirante vía terrestre.
Sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral frente a la consulta del 8 de marzo el candidato presidencial Iván Cepeda indicó “en este momento, precisamente, está deliberando el Consejo Nacional Electoral de si podemos o no participar en la consulta del 8 de marzo, algo que es francamente indignante, a la principal fuerza política y a su candidato se le quiere negar el derecho de la participación y no solamente a mí como individuo, a millones de personas que votaron en nuestra consulta el pasado 26 de octubre. No permitiremos ese atropello.
Contexto:
Y agregó “Hacen esfuerzos desesperados por impedir que ganemos, pero no lo van a conseguir. A esa campaña sucia responderemos con serenidad, pero con firmeza, con acción política y con acción judicial”
Llamo a que elijamos una gran bancada parlamentaria en el Senado con nuestras candidatas y candidatos que tienen lista única cerrada en cremallera paritaria con muchas mujeres afortunadamente. Y también llamamos a votar por nuestra lista de cámara de representantes que es también cerrada. y que podrá ser elegida marcando simplemente el logo.