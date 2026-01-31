Es indignante la deliberación del CNE sobre mi participación en la consulta de marzo: Iván Cepeda

Armenia

El candidato presidencial Iván Cepeda desde Armenia calificó como indignante la deliberación del Consejo Nacional Electoral sobre su podrá participar en la consulta del 8 de marzo.

La plaza de Bolívar de Armenia fue el escenario donde cientos de seguidores del pacto histórico, líderes sociales, sindicales y sociales, campesinos y demás se concentraron para recibir por primera vez como candidato presidencial a Iván Cepeda, que llegó a la plaza pública tres horas después de los programado debido a congestiones viales en la vía la línea en el Tolima por donde se movilizaba el aspirante vía terrestre.

Sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral frente a la consulta del 8 de marzo el candidato presidencial Iván Cepeda indicó “en este momento, precisamente, está deliberando el Consejo Nacional Electoral de si podemos o no participar en la consulta del 8 de marzo, algo que es francamente indignante, a la principal fuerza política y a su candidato se le quiere negar el derecho de la participación y no solamente a mí como individuo, a millones de personas que votaron en nuestra consulta el pasado 26 de octubre. No permitiremos ese atropello.

Y agregó “Hacen esfuerzos desesperados por impedir que ganemos, pero no lo van a conseguir. A esa campaña sucia responderemos con serenidad, pero con firmeza, con acción política y con acción judicial”

Llamo a que elijamos una gran bancada parlamentaria en el Senado con nuestras candidatas y candidatos que tienen lista única cerrada en cremallera paritaria con muchas mujeres afortunadamente. Y también llamamos a votar por nuestra lista de cámara de representantes que es también cerrada. y que podrá ser elegida marcando simplemente el logo.