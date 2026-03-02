Así funcionará el pico y placa en Bogotá para vehículos de carga en marzo de 2026

La Alcaldía de Bogotá ha compartido la medida de Pico y Placa que aplicará para vehículos particulares, taxis, servicios de transporte especial y vehículos de carga, durante todo el mes de marzo de 2026.

El objetivo principal de esta reglamentación es mejorar el flujo de tráfico en las horas pico, disminuir los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos y reducir la huella de carbono, considerando que muchos de estos vehículos de carga antiguos tienen un mayor impacto ambiental en sus emisiones.

Así será el pico y placa para vehículos de carga en marzo 2026

Según establece el artículo 4 del Decreto Distrital 840 de 2019, expedido por la Secretaría Distrital de Movilidad, los vehículos repotenciados a modelos menores de 20 años y debidamente registrados en el RUNT NO tendrán restricción por generación vehicular.

Así entonces, las restricciones aplican solo a móviles mayores de 20 años de antigüedad, y rige los sábados de 5:00 a. m. a 9:00 p. m., según la placa de los vehículos. Estas son las placas autorizadas:

Sábado 7 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. Sábado 14 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Sábado 21 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. Sábado 28 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Nota*: La restricción no aplica los domingos y festivos.

Cabe añadir que los vehículos de carga mayores a 20 años también tienen restricción de circulación o pico y placa en Bogotá de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 8:00 a. m. y de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., sin importar el dígito de la placa.

¿Por qué hay restricciones distintas para carros particulares y vehículos de carga?

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) diferencia estos tipos de transporte de acuerdo con su función e impacto en las emisiones de carbono en la capital. En el caso de los vehículos de carga, suelen ser considerados transporte prioritario para mantener los abastecimientos de materia prima en el territorio, por lo que estos suelen operar en horas con alto flujo de movilidad.

Le puede interesar: Lanzan plataforma para consultar placas de vehículos y datos de conductores en Bogotá

Por el otro lado, están los vehículos particulares, los cuales se concentran en horas pico, asociadas a los desplazamientos laborales y escolares. Su restricción debe ser más continuada y debe incentivar a que los ciudadanos opten por alternativas como el Transmilenio.

Esta diferenciación busca equilibrar las necesidades de actividad económica, tanto para gestionar el tráfico como para abastecer de manera adecuada a la ciudad y, estableciendo franjas horarias y restricciones que se ajusten a la realidad de cada tipo de vehículo.

Así, Bogotá intenta lograr un flujo vehicular más eficiente sin sacrificar las dinámicas comerciales, contribuyendo a la sostenibilidad urbana impuesta para el mes de marcha de 2026.

Así es la multa por incumplir con el Pico y Placa

Imagen de referencia de comparendo. Foto: Colprensa. Ampliar Imagen de referencia de comparendo. Foto: Colprensa. Cerrar

Tenga en cuenta que, si transita su vehículo en horarios no autorizados por la Secretaría Distrital de Movilidad, recibirá una sanción económica establecida en el Código Nacional de Tránsito.

Para 2026, se recurre al comparendo C‑14, cuyo valor es de aproximadamente $633.200. Además del pago de la multa, las autoridades pueden ordenar la inmovilización del vehículo, lo que implica costos adicionales por el servicio de grúa y el tiempo de permanencia en los patios oficiales.

Lea también: ¿En qué va el deprimido de la calle 100 con Avenida Suba en Bogotá?: Distrito inspeccionó la obra