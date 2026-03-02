Hable con elPrograma

02 mar 2026 Actualizado 14:34

“No hemos emitido ninguna alerta de atentado”: comandante del Ejército sobre Hidroituango

Royer Gómez. Foto: suministrada.

El general Royer Gómez, comandante del Ejército Nacional, informó que por parte de la institución no se emitió ninguna alerta con información de un supuesto atentado que pretendían hacer las disidencias de ‘Calarcá’ en Hidroituango.

Desconocemos la razón por la cual toman la decisión de suspender la visita. Les repito, si bien es cierto que existe esa amenaza, nosotros no tenemos información específica de una intención de esta organización criminal de atentar contra el señor gobernador, el alcalde o el presidente”.

Noticia en desarrollo.

María Fernanda Latorre H.

Comunicadora social y periodista de la universidad Sergio Arboleda. Editora judicial y periodista de...

