Condenan a alias Iván Márquez a 37 años por los secuestros y homicidios de cuatro militares

Justicia

Un juez de la República condenó a Luciano Marín Arango alias ‘Iván Márquez’ a 37 años de prisión por el secuestro y homicidio de cuatro militares en zona rural de Turbo (Antioquia), en hechos ocurridos hace cerca de 29 años.

La Fiscalía General de la Nación logró probar en juicio que el actual jefe máximo de la ‘Segunda Marquetalia’ y antiguo jefe del Secretario de las Farc y cabecilla del bloque noroccidental, ordenó a sus hombres que perpetraran secuestros y asesinatos de uniformados del Ejército en la segunda mitad de la década de los años 90.

Las víctimas pertenecían a la Brigada XVII, cuando resultaron heridas en medio de un enfrentamiento armado con los frentes 5, 18, 57 y 58.

Se trataba del capitán Carlos Enrique Vidal Aponte y los soldados William Amado Suárez e Iván Ramírez Muñoz, quienes fueron trasladados para que el enfermero de combate Fabio Pineda Serna los atendiera.

“Hombres armados llegaron al lugar donde los militares recibían los primeros auxilios y se llevaron a cinco uniformados en contra de su voluntad. Luego de presentarlos ante otros jefes de estructura, les causaron la muerte a los tres heridos y al enfermero; mientras que al sargento Pedro José Guarnizo Ovalle lo secuestraron y mantuvieron en cautiverio hasta el 5 de mayo de 2003, día en el que fue rescatado”, explicó la Fiscalía sobre cómo ocurrieron los hechos.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos logró demostrar que Márquez impartió órdenes a los integrantes de la extinta guerrilla para que cometieran crímenes contra los miembros de la fuerza pública.

Los hechos ocurrieron en zona rural de Turbo (Antioquia), el 2 de julio de 1997.

Alias ‘Iván Márquez’ fue hallado culpable de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo agravado.