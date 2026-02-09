Actualidad

En jaulas y encadenados: JEP reveló cómo permanecían en cautiverio los secuestrados por las Farc-EP

Los testimonios recogidos por el tribunal evidencian además trabajos forzados, castigos físicos y psicológicos, amenazas de ejecución y episodios de violencia sexual.

Imagen de referencia de secuestrados: Fotos: Getty Images

Imagen de referencia de secuestrados: Fotos: Getty Images

En sus relatos ante la JEP, exsecuestrados describieron marchas forzadas de semanas o meses por zonas selváticas, con jornadas de hasta diez horas diarias, en medio de lluvias, enfermedades tropicales y sin atención médica.

Muchos contrajeron paludismo, leishmaniasis o infecciones sin recibir tratamiento adecuado.

También se documentaron condiciones de hacinamiento en campamentos donde decenas de personas permanecían retenidas en espacios reducidos, con poca comida y sin acceso a higiene básica. Algunos debían dormir en hamacas improvisadas o sobre tablas de madera, con cadenas que limitaban sus movimientos incluso durante la noche.

Los testimonios recogidos por el tribunal evidencian además trabajos forzados, castigos físicos y psicológicos, amenazas de ejecución y episodios de violencia sexual. Varias víctimas relataron que fueron obligadas a construir caminos, cargar víveres o atender necesidades logísticas de los grupos armados mientras permanecían en cautiverio.

Las familias también expusieron el impacto del secuestro: años sin saber si sus seres queridos seguían con vida, negociaciones económicas que dejaron a muchos en la ruina y secuelas físicas y psicológicas que persisten tras la liberación. En algunos casos, los comparecientes han aportado información que ha permitido ubicar restos de personas asesinadas en cautiverio o esclarecer desapariciones.

Para la JEP, estos testimonios fueron determinantes para establecer que las condiciones degradantes hicieron parte del funcionamiento de la política sistemática de secuestro de las Farc y no fueron hechos aislados. El tribunal documentó torturas, desapariciones, homicidios y violencia sexual como crímenes asociados al cautiverio.

En medio de este proceso, la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 exintegrantes de las extintas Farc-EP —15 del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur— señalados como máximos responsables de la política de secuestros y de los crímenes cometidos contra las personas retenidas.

Los comparecientes tendrán 30 días para reconocer responsabilidad o rechazar los cargos. Si aceptan los hechos, el proceso avanzará hacia sanciones restaurativas ante el Tribunal de Paz; de lo contrario, enfrentarán un juicio que podría derivar en penas de hasta 20 años de prisión.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad