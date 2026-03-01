“Todo está dado para que se dé un proceso electoral tranquilo”: personero de Bogotá

Bogotá D.C

El personero distrital, Andrés Castro , señaló que recibieron el informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre los riesgos para los próximos comicios en las localidades de Ciudad Bolívar, Santa Fe, Usme, San Cristóbal, Bosa, Chapinero y Sumapaz.

“Articuladamente con la Procuraduría y todo el Ministerio Público se va a hacer un cubrimiento de todos los puestos de votación y de todas las mesas de votación. Todo está dado para que se de un proceso electoral en la ciudad de Bogotá tranquilo”, añadió.

La Personería de Bogotá no ha recibido más alertas aparte de la que entregó la MOE y en la que las autoridades siguen trabajando para reforzar la seguridad en las próximas elecciones del 8 de marzo.

Alertas de la MOE

En Bogotá hay 315 puestos de votación de los 901 que hay en todo el territorio nacional. De esos 315, hay 36 puestos de votación que se encuentran en riesgo electoral extremo, 130 en riesgo alto y 149 en riesgo medio, según el mapa de la MOE.

“Las mayores alertas se concentran en el sur, suroccidente y algunos sectores del centro de la ciudad. Sumapaz presenta una situación extrema: el 100% de sus puestos de votación está en riesgo. Le siguen Ciudad Bolívar y Santa Fe, donde tres de cada cuatro puestos presentan atipicidades. También superan el 50% Usme, San Cristóbal, Bosa y Chapinero”, indica el informe.

Recomendaciones

La MOE hizo una serie de recomendaciones a las autoridades de Bogotá. A la Alcaldía pidió asumir la participación electoral como una política pública territorializada, sobre todo en las localidades donde se vota menos.