Fundación Sumapaz denuncia grave negligencia de la UNP que pone en riesgo la vida de un líder social

La situación ha alcanzado un punto crítico tras los asesinatos de dos concejales y una lideresa cívica vinculada a la Alcaldía de Tuluá. Foto: Colpresa.

Colombia

Según el comunicado emitido por la organización defensora de derechos humanos, la UNP habría incumplido sus obligaciones de protección al entregar un vehículo en pésimas condiciones técnicas y de seguridad, pese a existir órdenes judiciales y advertencias previas que señalaban que el automotor era inoperable y no cumplía con los estándares mínimos exigidos.

El caso se presenta mientras el líder social desarrollaba actividades personales en Tierralta, Córdoba, una zona de alto riesgo por el conflicto armado.

El vehículo llegó con fallas

De acuerdo con la Fundación Sumapaz, el vehículo fue entregado el pasado 23 de diciembre, aun cuando el propio gestor y contratista del Grupo de Vehículos de Protección de la UNP había advertido fallas eléctricas severas y la no superación de pruebas técnicas.

La situación se agravó en las últimas horas cuando el automotor quedó varado en una vía despoblada del municipio de San Pedro de Urabá, dejando en condiciones de vulnerabilidad al líder social, su familia y los escoltas.

Pese a la emergencia, la UNP y la aseguradora responsable se habrían negado a activar los protocolos de contingencia y a autorizar un vehículo sustituto, a pesar de contar con contratos millonarios financiados con recursos públicos.

La Fundación Sumapaz denunció además el papel de las aseguradoras y empresas rentadoras, a las que acusa de bloquear soluciones inmediatas y desconocer los protocolos de emergencia, lo que calificó como un “desprecio alarmante por la vida humana”.

Llamado al Estado

En el comunicado, la organización responsabilizó directamente al director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, por permitir la entrega de vehículos defectuosos como esquemas de protección y por la falta de respuesta.

Asimismo, advirtió la fundación que cualquier atentado o daño contra la vida e integridad de Jesús Antonio Álvarez y su familia será responsabilidad directa de los funcionarios y entidades señaladas.

Finalmente, hizo un llamado urgente al presidente Gustavo Petro para que intervenga de manera inmediata y garantice la protección efectiva del líder social.

“La impunidad, la indolencia y la burocracia no pueden seguir costando la vida de quienes defienden los derechos humanos en Colombia”, concluyó la Fundación Sumapaz.