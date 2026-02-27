Así funciona la nueva plataforma digital del CNE para postularse y acreditar actores electorales

La transformación digital del sistema electoral colombiano dio un paso clave con la implementación de la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE). Se trata de un sistema web transaccional diseñado para centralizar, estandarizar y controlar todo el proceso de participación de dichos actores de cara a los comicios de 2026.

La plataforma articula a instituciones, partidos políticos, movimientos y organizaciones de observación electoral dentro de un único entorno digital, con flujos definidos, validaciones automáticas y controles de seguridad que garantizan la integridad de la información y trazabilidad de cada proceso.

¿Cómo funciona?

El sistema está organizado por módulos operativos que permiten gestionar todo el ciclo de postulación y acreditación. A través de estos se crean usuarios institucionales y de organizaciones, se habilita la postulación individual o masiva de actores electorales y se realiza la validación automática de la información.

La plataforma permite postular testigos de mesa, de comisión escrutadora, veedores, observadores electorales y auditores de sistema, con seguimiento en tiempo real del estado de cada registro. Cada postulación pasa por un proceso de verificación, control y aprobación conforme a los lineamientos del CNE.

Una vez acreditados, los actores electorales reciben credenciales digitales con código QR, que permiten una verificación rápida y segura en territorio, reduciendo riesgos de suplantación y fortaleciendo la transparencia del proceso electoral.

Con esta herramienta, el CNE consolida un sistema digital que fortalece la vigilancia electoral, mejora el control institucional y garantiza mayor seguridad, eficiencia y confianza en los procesos democráticos del país. Valga señalar que la entidad ha venido adelantando capacitaciones sobre el manejo de la herramienta en todo el país, y que el plazo para inscribir actores en Colombia es hasta el 1 de marzo. En el exterior, hasta el 27 de febrero.

