¿Cómo hacer el pago de impuesto vehicular por cuotas? Siga el paso a paso

La Secretaría de Hacienda de Bogotá anunció nuevas alternativas para pagar el impuesto predial y vehicular para facilitar esta obligación a todos los contribuyentes.

Entre estos detalles, resaltó que la última fecha para cumplir con el pago de este impuesto vehicular es del 15 de mayo con descuento del 10% y hasta el 24 de julio sin descuento.

Mientras que para el predial tendrá plazo únicamente hasta el 17 de abril con descuento y hasta el 10 de julio sin descuento.

Sin embargo, dentro de los anuncios realizado por la entidad, hay uno que ha llamado la atención de todos los dueños de vehículos, y es una nueva alternativa de pago que tendrán desde este 2026.

Pago del impuesto vehicular por cuotas

Se trata del pago por cuotas. Para este 2026, los contribuyentes contarán con la opción de pagar el impuesto de vehículos por cuotas, tal y como pasa con el predial.

Todos los contribuyentes podrán diferir el pago del impuesto vehicular hasta en dos cuotas iguales a través del Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC). Tendrá que presentar la declaración inicial en la Oficina Virtual.

Fechas para pagar el impuesto vehicular en cuotas

Declaración inicial : Hasta el 12 de junio de 2026.

: Hasta el 12 de junio de 2026. Cuota 1: Hasta el 3 de julio.

Hasta el 3 de julio. Cuota 2: Hasta el 4 de septiembre.

¿Cómo hacer el pago del impuesto vehicular por cuotas?

Para realizar el pago de las cuotas siga el paso a paso:

ingrese a la Oficina Virtual. (Haga clic aquí para ingresar). Haga clic en la opción ‘Consultas’ y ‘Obligaciones pendientes’ Descargue el cupón. Pague en línea o de manera presencial en las entidades autorizadas.

Métodos de pago de impuestos

La Secretaría Distrital de Hacienda dispuso canales nuevos para el pago de impuestos en la capital.

