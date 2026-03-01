Junior escala posiciones y Arias advierte: “Estamos a dos puntos de los punteros”

Alfredo Arias destacó la importancia del triunfo de Junior de Barranquilla ante Jaguares de Córdoba, reconoció falencias en la pelota aérea y pidió enfoque total en el presente antes de pensar en torneos internacionales.

La victoria volvió a meter a Junior de Barranquilla en la pelea. Tras superar a Jaguares de Córdoba, el técnico Arias valoró el resultado por encima de todo y dejó claro que el objetivo inmediato era sumar para escalar posiciones.

“Era un partido importante para nosotros. Había que ganar para ponernos otra vez ahí arriba. Estamos a dos puntos de los punteros y con un partido menos”, afirmó el entrenador.

Arias reconoció que el equipo pudo haber liquidado antes el compromiso: “Debimos liquidarlo. Tuvimos un par de ocasiones en el primer tiempo apenas hicimos el gol y las erramos”. Sin embargo, defendió el nivel del rival y recordó que no sería un partido sencillo : “Es un equipo que juega bien, no va a ser fácil para nadie”.

La pelota aérea, tarea pendiente

Aunque Junior logró su segundo arco en cero, el DT fue autocrítico con el trabajo defensivo, especialmente en los centros al área.

“Estamos sufriendo la pelota aérea, los centros al área. Tenemos que reforzar eso y hacer que no nos cabeceen”, admitió.

El uruguayo detalló que Jaguares lanzó más de 30 centros y logró conectar siete cabezazos, dos de ellos a los palos. “Si sacas la cuenta, siete de 30 no está mal, pero necesitamos corregirlo”, explicó.

Sobre las críticas por las opciones desperdiciadas, Arias fue claro: “Errar goles no me preocupa, me ocupa . Es bueno cuando generás situaciones, quiere decir que el equipo protagoniza”.

Teófilo, el gol 100 y un momento especial

Uno de los momentos más emotivos fue el gol 100 de Teófilo Gutiérrez con Junior . Arias reveló que, pese al contexto personal difícil del delantero, tenía decidido darle minutos.

“Teo es un ídolo de este club y hoy está pasando por un momento doloroso familiar. Yo sabía que lo iba a poner como fuera el partido”, confesó.

Y añadió: “Para mí es una satisfacción que en este día tan doloroso para él tenga por lo menos esa alegría y que nos haya regalado a nosotros una alegría”.

Respaldo al plantel y mensaje de humildad

El lateral Jhonier Guerrero también analizó el triunfo y destacó el trabajo colectivo para sostener el resultado. “Cuando hay compañeros un poco bajos de rendimiento, el resto del equipo tiene que sostener y ayudar”, señaló.

Arias, por su parte, dejó una frase que marcó la noche cuando le señalaron que su arquero fue figura: “El otro día eligieron a Marmolejo y perdimos. Si hoy eligieron a nuestro arquero y ganamos, dame esa”.

Finalmente, el técnico pidió mesura frente a la Copa Libertadores y priorizó el calendario inmediato: “No me gusta hablar todavía de lo internacional. Creo mucho en el paso a paso. Si pensás tanto que vas a viajar tan lejos, capaz que te mareas antes y te caes”.

Junior ganó, volvió a acercarse a la cima y, aunque reconoce aspectos por mejorar, el mensaje es claro: competir con humildad, corregir sobre la marcha y mantenerse en la pelea.