Irán pone en duda su participación en el Mundial 2026, tras bombardeos de Estados Unidos e Israel

Irán durante el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images) / Hector Vivas - FIFA

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán, habló con la prensa local desde Teherán, donde dejó en duda la presencia de la selección de fútbol en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Desde la madrugada de este sábado, Irán ha sido víctima de bombardeos de Estados Unidos e Israel, llegando a un poco más de 150 víctimas mortales hasta la fecha, entre ellos Ali Jameneí, líder supremo iraní.

“Con lo que ocurrió hoy (sábado) y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso”, informó Mehdi Taj.

Irán se encuentra en el Grupo G del Mundial, disputando, además, todos sus partidos en territorio estadounidense. El 15 de junio se enfrentaría a Nueva Zelanda en Los Ángeles; con Bélgica se mediría el 21 en la misma ciudad; y, por último, el 26 contra Egipto en Seattle.

Como si fuera poco, existe una alta posibilidad de que en los 16avos de final pudiera presentarse un duelo Estados Unidos Vs. Irán, el cual quedaría configurado si ambas selecciones terminan segundas de sus respectivos grupos.

De igual manera, El presidente de la Federación de Fútbol de Irán también comunicó que la Liga de fútbol de ese país ha sido suspendida, a partir de este fin de semana y hasta una nueva orden.