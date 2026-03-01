Finalissima España Vs. Argentina, en vilo tras ataques en Medio Oriente

El trofeo de la Finalissima ganado por Argentina en el 2022. (Photo by Kristian Skeie - UEFA/UEFA via Getty Images) / Kristian Skeie - UEFA

Los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de este último, han obligado a que se genere un cese en la actividad deportiva en gran parte de la región, dejando un manto de duda sobre algunos eventos deportivos de primer nivel.

La Finalissima 2026, certamen que enfrenta al campeón de Europa con el campeón de América, en este caso a España y Argentina, respectivamente, se encontraba programada para disputarse el próximo 27 de marzo en Doha, Qatar.

En respuesta a los bombardeos recibidos, Irán atacó algunas bases militares estadounidenses ubicadas en Qatar, viéndose afectada la región de Al Udeid.

En medio de esta situación, la Federación de Fútbol de Qatar anunció este domingo que suspende todas las competiciones en su territorio, debido a la inestabilidad en la región.

La Federación Qatarí señaló en la red social X que pospone todos los torneos, competiciones y partidos desde este domingo hasta nuevo anuncio. De igual manera, añadió que la fecha para reanudar sus competencias será anunciada por los mismos canales oficiales.

Por ahora la Finalissima queda en vilo, a la espera de algún anuncio oficial de si se sostiene su sede o si se busca un nuevo espacio para disputarse. El juego estaba pactado para el 27 de marzo a la 1:00PM, hora colombiana.

Además de este certamen, Irán también manifestó, a través de Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol, que ve poco probable su participación en el Mundial del 2026, certamen en el que se encuentra en el Grupo G junto a Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto, disputando todos sus partidos en suelo estadounidense.