01 mar 2026 Actualizado 16:48

Deportes | fútbol | Mundial de fútbol

🔴EN VIVO Colombia vs. Canada: arrancan la She Believes Cup con exigente duelo

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia con la mira puesta en afinar el grupo rumbo a los próximos retos internacionales.

SYDNEY, AUSTRALIA - JULY 25: Linda Caicedo (L) of Colombia celebrates with teammate Leicy Santos (R) after scoring her team's second goal during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group H match between Colombia and Korea Republic at Sydney Football Stadium on July 25, 2023 in Sydney, Australia. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images) / Maddie Meyer - FIFA

SYDNEY, AUSTRALIA - JULY 25: Linda Caicedo (L) of Colombia celebrates with teammate Leicy Santos (R) after scoring her team&#039;s second goal during the FIFA Women&#039;s World Cup Australia & New Zealand 2023 Group H match between Colombia and Korea Republic at Sydney Football Stadium on July 25, 2023 in Sydney, Australia. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)

La Selección Colombia Femenina comienza su calendario 2026 con una prueba de alto nivel en la SheBelieves Cup. En la primera jornada del certamen, el combinado nacional se medirá ante Selección de Canadá Femenina este domingo 1 de marzo a las 2:00 p.m.

Será la segunda participación del conjunto colombiano en este prestigioso torneo amistoso, una competencia que sirve como termómetro internacional y que le permitirá al cuerpo técnico encabezado por Ángelo Marsiglia evaluar variantes y consolidar una base sólida de cara a la continuidad de la Liga de Naciones, clasificatoria al Mundial de 2027.

El rival no será sencillo. Aunque Canadá atraviesa una racha reciente complicada —con derrotas ajustadas frente a selecciones europeas y a Estados Unidos— mantiene una estructura competitiva y experiencia en grandes escenarios que la convierten en un adversario de respeto.

Colombia, por su parte, llega con sensaciones positivas tras sus más recientes presentaciones. En noviembre empató ante Bolivia y sumó victorias frente a Ecuador y Perú, mostrando efectividad en ataque y crecimiento colectivo. La tricolor ha consolidado una nómina que mezcla juventud con jugadoras de recorrido internacional, una fórmula que buscará responder a la exigencia del debut.

El duelo ante Canadá será más que un amistoso: representa el primer paso del año para medir el nivel del equipo y confirmar su evolución frente a una selección de élite.

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido:

