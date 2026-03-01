Barrancabermeja tendrá refuerzo de 86 uniformados para la jornada electoral del 8 de marzo

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

De cara a las elecciones del próximo 8 de marzo, el Comité de Seguimiento Electoral dejó definidas las medidas de seguridad y logística para la jornada en Barrancabermeja.

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

Entre las decisiones adoptadas se confirmó el pie de fuerza con la llegada de 86 uniformados adicionales que apoyarán los operativos en las siete comunas y seis corregimientos.

En total, habrá vigilancia en 67 puestos de votación y 596 mesas habilitadas.

Tambien puede leer: Tres ataques armados dejan dos menores heridas y una mujer asesinada en Bucaramanga

El comandante de la Quinta Brigada, Gerson Molina, explicó que el Ejército desplegará un dispositivo especial en el área urbana y rural para garantizar la seguridad durante la jornada.

“La Quinta Brigada del Ejército Nacional ha dispuesto al Batallón de Artillería de Campaña N.° 6, responsable del área de operaciones en Barrancabermeja y Puerto Wilches, para desplegar un dispositivo especial que garantice la seguridad en la totalidad de los puestos de votación. Trabajamos articuladamente con la Policía Nacional y la Armada para que la jornada del 8 de marzo se desarrolle en paz y tranquilidad”, señaló.

Consulte esto: Gobierno Nacional invirtió $4.700 millones en un puente que conecta cuatro municipios de Santander

El oficial agregó que habrá presencia especial en la ribera del río Magdalena y en zonas de difícil acceso.

“Estamos articulando el planeamiento necesario para el ingreso a esas áreas de difícil acceso. Este batallón ha sido beneficiario de recursos del Fondo de Seguridad que nos permiten ampliar la cobertura, con drones de gran capacidad que estarán dispuestos para esta jornada”, indicó.

Además, las autoridades confirmaron que las instituciones educativas están listas para recibir a los votantes y que solo se registrará un cambio en un puesto rural, cuya reubicación ya fue informada.

Le recomendamos: Tres soldados heridos en ataque con dron en Bolívar fueron trasladados al HUS

En la Megaludoteca habrá vigilancia especial con binomio canino y personal antiexplosivos como parte de las medidas preventivas.

Desde la Gobernación de Santander y la administración distrital aseguraron que están dadas las condiciones para una jornada organizada y segura.