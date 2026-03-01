Gobierno Nacional invirtió $4.700 millones en un puente que conecta cuatro municipios de Santander

El puente fue puesto para comunicar los sectores de Bocas del Opón y con los municipios de La Paz, Landázuri, Vélez y Santa Helena del Opón, en el sur del departamento.

Durante más de 30 años, las crecientes súbitas del río Quiratá provocaron emergencias, aislamientos recurrentes, afectaciones en la movilidad, el acceso a servicios básicos y la actividad productiva de la región.

La estructura fue asignada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ( Ungrd,) con una inversión superior a los $4.700 millones por parte del Gobierno Nacional.

La intervención contó con el apoyo del Gobierno departamental, con el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, y los municipios de la zona.

En total, el proyecto representó una inversión cercana a los $8.000 millones, incluyendo obras complementarias y adecuación de accesos.

El puente corresponde a un sistema metálico modular tipo Bailey, con 64 metros de longitud y capacidad de carga de hasta 52 toneladas. Esto permite el tránsito de vehículos pesados, transporte agrícola y unidades de emergencia.

Desde la Ungrd, el asesor de esta entidad, Julián Barajas, destacó el alcance de la intervención y el beneficio para las comunidades rurales.

“Pudimos culminar el puente modular metálico en Bocas del Opón que va a beneficiar a más de 8.000 personas y que tiene una inversión del Gobierno Nacional de más de 4.700 millones de pesos”, señaló.

Por su parte, el director territorial de Gestión del Riesgo en Santander, Eduardo Sánchez, agradeció al director de la Ungrd, Carlos Carrillo, y aseguró que cuando se suman capacidades entre la Nación, el departamento de Santander y los municipios se pueden resolver las necesidades de la comunidad.

“Hoy está demostrado que cuando sumamos capacidades de respuesta podemos solucionar las necesidades de nuestra comunidad. Agradecemos a la Unidad Nacional, al Ejército, a los municipios y al Gobierno departamental por su disposición y por hacer posible esta obra”, señaló.

Con la instalación de este puente, se elimina uno de los puntos más vulnerables del sur de Santander y se refuerza la infraestructura estratégica en una zona históricamente afectada por las lluvias intensas.