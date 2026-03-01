Tres ataques armados dejan dos menores heridas y una mujer asesinada en Bucaramanga

Bucaramanga vivió un fin de semana marcado por tres hechos violentos ocurridos en distintos sectores de la ciudad, que dejaron como saldo dos adolescentes heridas y una mujer muerta.

En el barrio Campo Madrid, una joven de 16 años fue impactada por disparos cuando se encontraba en vía pública.

De acuerdo con información preliminar, los agresores se movilizaban en motocicleta y habrían simulado ser domiciliarios antes de accionar el arma. La menor fue remitida al Hospital Universitario de Santander y permanece bajo observación médica.

Otro ataque se registró en el parque La Corona, en el sector de La Ceiba, donde hombres armados dispararon contra un grupo de personas que practicaba voleibol. Cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas una adolescente de 13 años que permanece en estado crítico.

El tercer hecho ocurrió en el barrio Estoraques, donde fue asesinada Alejandrina Gaona Lizarazo, de 50 años. Según las autoridades, un hombre armado llegó hasta el lugar y le disparó en repetidas ocasiones antes de huir.