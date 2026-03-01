Tres soldados heridos en ataque con dron en Bolívar fueron trasladados al HUS

Tres soldados del Ejército que resultaron heridos en el ataque con drones contra un helicóptero en el sur de Bolívar ingresaron sobre las 2:00 de la tarde del sábado 28 de febrero al Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga.

De acuerdo con el reporte médico, uno de los uniformados, de 27 años, es el caso más delicado y se encuentra en bajo observación debido a múltiples traumas en la cavidad toracoabdominal.

El segundo militar, de 24 años, presenta lesiones por esquirlas en la región toracoabdominal. Aunque está estable, también fue llevado a cirugía.

El tercer paciente, de 29 años, sufrió una caída producto de la onda explosiva y presenta una lesión en el hombro izquierdo, con posible fractura de húmero. Está pendiente de valoración por el servicio de ortopedia.

Los soldados resultaron heridos tras el atentado con un dron cargado con explosivos contra un helicóptero del Ejército que cumplía una misión en la Serranía de San Lucas, en el sur de Bolívar, en el marco del Plan Democracia.