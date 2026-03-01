Asesinan a alias “El Teacher” en Puerto Colombia: investigan si el crimen fue por ajuste de cuentas

Como Luis Miguel Meza Monsalvo fue identificado el hombre asesinado en la madrugada de este domingo, 1 de marzo, en el barrio Brisas del Puerto en el municipio de Puerto Colombia. Esta persona era conocida como “El Teacher”.

Según el reporte policial, los hechos se registraron en la carrera 5A con calle 16, momentos en que la víctima iba a ingresar a una vivienda junto a su compañera sentimental. Un hombre llegó hasta el lugar y le disparó en varias oportunidades.

La Policía reportó la captura de una persona, identificada como Ronald José Malpica Esqueda, de 46 años y de nacionalidad venezolana. La detención se dio tras una rápida reacción de los uniformados.

Investigan si el homicidio fue por un ajuste de cuentas

Según las autoridades, este crimen obedecería a un ajuste de cuentas internas del Grupo de Delincuencial Común Organizado “Los del Pueblo”, bajo al mando de alias “Salchichón”.

Alias “El Teacher” tenía seis anotaciones judiciales: amenazas (2025), tráfico de estupefacientes (2017 y 2024), daño en bien ajeno (2024), concierto para delinquir (2017) y extorsión (2017).