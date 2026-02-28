Cancelan eventos públicos durante las fiestas patronales en Campo de la Cruz: esta es la razón

Parque Central, municipio de Campo de la Cruz.( Cortesía: Comunicaciones gobernacion )

Los eventos públicos que se tenían programados en las fiestas patronales del municipio de Campo de la Cruz quedaron cancelados, así quedó establecido en el último consejo de seguridad convocado por la alcaldesa municipal, Vanessa Torres.

La alcaldesa municipal confirmó que los eventos públicos quedaron cancelados tras analizar los antecedentes de los últimos eventos realizados en la plaza municipal, en donde se produjeron lesionados y vandalismo.

“Donde de manera reiterada se presentaron riñas, personas lesionadas y afectaciones a bienes públicos y privados, incluyendo los bienes de mi madre, también incluyendo las instalaciones del ESE municipal”, manifestó.

Indicó que se está priorizando la seguridad y convivencia en el municipio durante las fiestas patronales a realizarse en el mes de marzo.

“La alcaldía municipal determinó eliminar los eventos públicos de este espacio durante las fiestas patronales”, dijo.

Últimos hechos en Campo de la Cruz

Durante las fiestas del Carnaval, en el marco del “Reinado del Sur y sus Riberas”, el evento terminó en disturbios, en donde se registraron actos vandálicos, enfrentamientos con la fuerza pública y daños a bienes públicos y privados, incluida la vivienda de la alcaldesa.