Tabla de posiciones de la Bundesliga: Así quedó el Bayern Múnich tras ganarle el clásico al Borussia

Luis Díaz enfrentando al Borussia Dortmund con el Bayer Múnich por la Bundesliga. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Bayern Múnich dio un nuevo golpe de autoridad en procura de una nueva conquista de la Bundesliga. En juego por la fecha 24 del fútbol alemán, disputado en el Signal Iduna Park, el club Bávaro le ganó el clásico 2-3 al Borussia Dortmund.

Luis Díaz fue titular y permaneció en el campo de juego durante todo el partido, a pesar de no tener influencia directa en ninguno de los tres goles de su equipo.

El Borussia se adelantó en el marcador con un remate de cabeza de Nico Schlotterbeck a los 26 minutos; la reacción de la visita llegó en la segunda parte, con un doblete del goleador Harry Kane, a los 50 y 70 minutos, este último en un lanzamiento desde el punto penalti.

Con este doblete, Kane llegó a la extraordinaria cifra de 30 goles marcados en lo que va de la presente temporada de la Bundesliga.

Daniel Svensson empató el encuentro a los 83 minutos; mientras que el volante Joshua Kimmich decretó el 2-3 definitivo a los 87 minutos.

Tabla de posiciones de la Bundesliga 2025-2026

Con este triunfo, Bayern Múnich llegó a 63 puntos en lo más alto de la Bundesliga, sumando 11 más que su rival de turno, el Borussia Dortmund. Hoffenheim es tercero con 46 unidades.