EN VIVO | Borussia Dortmund vs Bayern Múnich: Siga acá el partido con Luis Díaz en Bundesliga

Borussia Dortmund y Bayern Múnich se medirán en un partido clave por el título de la liga alemana que esta esperando un nuevo campeón.

Después de quedar eliminado de la UEFA Champions League de forma sorprendente, el Borussia Dortmund llega a este Der Klassiker en una situación delicada, a pesar de mantenerse invicto en sus últimos 16 partidos de Bundesliga (ganó 11 y empató 5), la mejor racha actual en las cinco principales ligas de Europa.

El Dortmund ha ganado 13 de sus últimos 15 encuentros de Bundesliga en el Signal Iduna Park (empató 2), marcando tres o más goles en diez de esos partidos.

Se esperan muchos goles, ya que el Bayern Múnich también ha marcado en todos sus partidos de Bundesliga en esta campaña, y llega a enfrentar al Dortmund sabiendo que una victoria le dejaría muy cerca del título de la Bundesliga.

El Bayern es actualmente el mejor equipo visitante del campeonato, el conjunto dirigido por Vincent Kompany todavía no ha perdido fuera de casa en liga en la presente campaña (ganó 9 y empató 2), sumando 29 puntos y un diferencial de +28 goles. Además, acumula 20 partidos seguidos sin perder como visitante en Bundesliga (ganó 15 y empató 5), su tercera mejor racha histórica fuera de casa tras encadenar 26 entre (1985 y 1987) y 33 entre (2012 y 2014).

Kane listo para otro récord

El récord de Harry Kane en sus últimos tres partidos de la Bundesliga es simplemente asombroso. El inglés marcó dos goles en cada uno de sus encuentros: contra el Hoffenheim (5-1) , en Bremen (3-0) y contra el Frankfurt (3-2) . Ahora podría igualar un récord contra el Dortmund. Solo Lothar Emmerich, del Dortmund, en 1967, y Tomislav Marić, del Wolfsburgo, en 2001, han logrado al menos dos goles en cuatro partidos consecutivos de la Bundesliga.

