Gerardo Bedoya enciende la polémica: “El VAR ha hecho deshonesto al jugador de fútbol”

El exjugador de Santa Fe también estuvo hablando sobre la Selección Colombia y Néstor Lorenzo.

BOGOTA, COLOMBIA - JUNE 28: Santa Fe Coach Gerardo Bedoya reacts during the Copa CONMEBOL Sudamericana 2023 group G match between Independiente Santa Fe and Goias at El Campin stadium on June 28, 2023 in Bogota, Colombia. (Photo by Daniel Munoz/VIEWpress/Getty Images) / VIEW press

BOGOTA, COLOMBIA - JUNE 28: Santa Fe Coach Gerardo Bedoya reacts during the Copa CONMEBOL Sudamericana 2023 group G match between Independiente Santa Fe and Goias at El Campin stadium on June 28, 2023 in Bogota, Colombia. (Photo by Daniel Munoz/VIEWpress/Getty Images)

El exfutbolista profesional Gerardo Bedoya pasó por el programa Bankeados de Radio AS, en el que habló sobre su presente y la posibilidad de regresar a los banquillos.

Bedoya aseguró que atraviesa un buen momento personal, aunque todavía no define su futuro profesional.

“Estuve con el profesor Alexander García el año pasado en Unión Magdalena, estuve cerca de dirigir a un equipo en instancias finales de la segunda división de Colombia, pero no acepté porque eso era una papa caliente para mí. Ahorita no tengo empresario y eso complica un poco las cosas”, comentó.

Al ser consultado sobre la actualidad de la Selección Colombia de cara a la próxima cita mundialista, se mostró optimista:

“A mí me gusta Colombia, me gusta la selección que hemos formado. Yo siempre digo que es una generación muy linda y que Lorenzo la ha sabido manejar. Claro que nos incomodamos y no le creímos en el momento en que no volvió a ganar en la Eliminatoria y nos preocupamos, pero termina con buen nivel. Tenemos grandes jugadores que han encajado bien y se ha creado un buen equipo”.

Finalmente, se refirió a la jugada polémica entre César Haydar y Hugo Rodallega, cuestionando el papel del VAR.

“El VAR ha hecho deshonesto al jugador de fútbol; ahora el jugador es deshonesto. A veces la maña también tiene que ser buena para beneficio de un jugador, las mañas se aprenden. Hugo toma posesión con el brazo y desplaza a Haydar, que termina cayéndose; normalmente no tendría porqué caerse, pero cuando pierde la posición ya no tiene cómo reaccionar ante el posicionamiento de Hugo Rodallega. El VAR no puede tomar esa última decisión, el que tiene que tomarla es el juez central”, concluyó.

