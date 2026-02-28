Ídolo de Millonarios se sincera: “Maturana es la imagen del fútbol colombiano, pero no le aprendí”

Ídolo de Millonarios se sinera: “Maturana es la imagen del fútbol colombiano, pero no le aprendí” / Colprensa

Francisco Maturana es para muchos el mejor entrenador en la historia del fútbol colombiano, no solo por los títulos internacionales obtenidos (Copa Libertadores con Atlético Nacional y la Copa América con la Selección Colombia), sino también por el legado a nivel de juego.

‘Pacho’, como se lo apoda, le dio un giro al balompié nacional, aunque sus metodologías rompieron esquemas y no cayeron del todo bien en algunos sectores. Como prueba de ello, lo dicho por un ídolo de Millonarios en La Polémica de Caracol Radio.

“Pacho Maturana es la imagen del fútbol colombiano, pero no le aprendí mucho”

Bonner Mosquera, el futbolista con más partidos jugados en la historia de Millonarios, dio detalles sobre el breve paso que tuvo Francisco Maturana en el cuadro capitalino, durante la temporada 1998. Confesó que no pudo aprenderle mucho al reconocido DT por su metodología de trabajo y aceptó que el ambiente que vivió tampoco fue el mejor.

“Pacho Maturana es un técnico que es la imagen del fútbol colombiano y todo el mundo lo tiene un pedestal. Yo no le aprendí mucho porque cuando vino, el asistente era Luis Fernando Suárez y el que trabajaba era él", contó.

Y complementó respecto a la variación que tenía respecto a los demás técnicos nacionales: “Además, Pacho no estuvo mucho tiempo con nosotros. Lo veíamos, pero no haciendo el trabajo de campo, que es donde uno enriquece conceptos. Venía de Europa”.

Le puede interesar: Tabla histórica de goleadores colombianos: la enorme diferencia que Dayro Moreno ya le saca a Falcao

Como ejemplo de lo anterior, diferenció la labor cumplida por Jorge Luis Pinto y Luis Augusto el ‘Chiqui’ García en la institución albiazul. Del primero recordó que “era muy trabajador, estaba encima del jugador y de todo”, mientras que del segundo aseguró que era “un tipo más cordial con el jugador y se lo sabe ganar”.

Finalmente, reiteró sobre lo vivido por Maturana en la capital del país: “Jugó en contra que Pacho no tuvo un ambiente ideal en Millonarios, desde que llegó. Es que llegar Pacho Maturana a Millonarios, lugo de la Copa Libertadores del 89′ no era fácil”.

Lea también acá: Dayro Moreno ahora es el máximo goleador en la historia del Once Caldas: ¿cuántas anotaciones lleva?

Vea acá el programa completo de La Polémica