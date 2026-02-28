Reconocida pastelería denuncia robo en un evento gastronómico que apoya a familias de policías

Bogotá D.C

Hakims’ Pastry es una reconocida pastelería en Bogotá cuyos dueños son colombo-libaneses y denunciaron haber sido víctimas de robo mientras participaban en Alimentarte Food Festival .

El negocio publicó en sus redes sociales lo que pasó el día de desmonte, luego de participar en este importante evento gastronómico que dona un porcentaje a las familias de policías víctimas del conflicto armado.

“El lunes, a las 8:00 a.m., al ingresar a desmontar, el molino de café ya no estaba. Fue retirado de nuestro stand. Nuestro stand quedó cerrado siguiendo exactamente las indicaciones de la feria. Las carpas no permiten instalar candados ni sistemas de cierre adiciones. Si hubiera sido posible, lo habríamos hecho”, señalaron en la publicación.

El molino, que al parecer fue robado, estaba avaluado en cerca de $6 millones de pesos.

La pastelería al exponerle a los organizadores del evento, que son la Fundación Corazón Verde , que habían sido víctimas del robo, recibieron una respuesta que les disgustó.

“La respuesta que recibimos fue que debimos retirar cada noche todos los objetos de valor del stand”, señalaron.

Sin embargo, este al parecer no sería el único robo que se presentó en el festival, sino que a otro negocio también le habrían hurtado un molino, pero esta vez al comienzo de la feria.

“Días después, nos compartieron información de que un equipo con características similares estaba siendo ofrecido en un grupo de venta”, indicaron desde Hakims´Pastry.

Esto dejó un sinsabor entre los dueños y trabajadores de la pastelería ya que sería la primera vez que les pasa algo así tras haber participado tantos años en este festival de comida que tiene una causa social.

Justamente lo que la pastelería ha afirmado es que no recibieron acompañamiento ni apoyo por parte de la Fundación Corazón Verde ante esta situación.

“Nos despedimos de esta feria la cual apoyamos muchos años. Se nota el cambio de dirección. Como sugerencia, no dejen la parte humana a un lado”, finalizaron diciendo.

Caracol Radio se comunicó con la Fundación Corazón Verde, quienes afirmaron que tienen conocimiento del caso pero que al momento no se pronunciarán al respecto.