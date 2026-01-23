Llega Alimentarte Food Festival 2026 al Parque El Country en Bogotá: fechas, horarios y boleteria

Bogotá D.C

Alimentarte Food Festival es un festival gastronómico con enfoque social que regresa estea primera semana de febrero de 2026: los días 7, 8, 14 y 15 en el Parque El Country, en el norte de Bogotá.

Esta edición número 25 se le rinde homenaje a la riqueza de las nueve regiones del país, destacando los saberes, ingredientes, tradiciones y expresiones culturales.

Contará con la participación de más de 120 expositores, entre los que se encuentran 70 de los mejores restaurantes de la ciudad, 12 participantes de mercados gastronómicos de productos sostenibles y 40 emprendimientos en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico.

Se espera que asistan más de 40 mil personas, que lo podrán hacer con su mascota porque es petfriendly. El pago para consumir en los restaurantes será únicamente con tarjetas débito, crédito y medios digitales, para facilitar la experiencia.

¿Qué encontrar en el festival?

Entre los restaurantes y expositores participantes de esta edición se encuentran algunos como: Alfajores Ventura, Amor Perfecto, Arepas Chocuelas, Asadero los Torres, Asadero Portal del Llano, Bajo Cero, Berry House, Bolab Blends Moleculares, Burger Depot, Ceviche House, Churros To Go, Cinnabon, Citricampo, Colo Coffee, Cotiza Longaniza, Crepes & Waffles, Don Martin Passaro, El Tolimense, Empanaditas de Pipian, Famiglia, Frambas, Hakim’s Pastry, Horneros, Innato Cocina, JF Paellas Cali, La Cuchillería, Le BBQ, Napolyon El Perro Francés, Nueva Villa Peruana, Papas Belgas, Papas pa MIentras, Rica Lechona, Rogelio Red Tacos, Rokko, Santo Piquete, Solo delicias caucanas y vallunas, Suspiros Merengones, Teriyaki.

Ofrecerá una experiencia integral pensada para públicos de todas las edades:

Zonas gastronómicas regionales

Mercados de productos y emprendimientos

Beer Garden

Actividades culturales

Actividades para familias

Zona de Tejo y Bolirana

Inflable para niños

Labor de la Fundación Corazón Verde

Desde la creación de Alimentarte Food Festival en 2002, el evento ha sido una plataforma donde la gastronomía se convierte en una herramienta de transformación social. Todos los excedentes del evento son destinados a los programas sociales de la Fundación Corazón Verde, que trabaja por el bienestar de viudas, huérfanos de policías y policías en condición de discapacidad, víctimas de la violencia en Colombia.

A lo largo de todas sus ediciones, Alimentarte ha contribuido a:

Más de 370 soluciones de vivienda entregadas

soluciones de vivienda entregadas La educación de más de 8.600 niños huérfanos de policías

niños huérfanos de policías El acompañamiento psicológico de más de 8.000 familias

¿Dónde conseguir entradas?

Las boletas están disponibles en Tuboleta.com o en taquilla física los días del festival. El valor de la entrada es de $13.000, con una promoción de 2x1 por compras previas al 7 de febrero.