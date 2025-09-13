Premio Corazón Verde 2025: homenaje a los policías que hacen “visible lo invisible”

Colombia

El próximo 16 de septiembre, en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno de Bogotá, se realizará la ceremonia que distingue a los hombres y mujeres de la institución bajo el lema “Haciendo visible lo invisible”.

Este galardón no solo reconoce la labor de garantizar el orden y la seguridad, sino también el papel de los policías como líderes sociales y agentes de transformación en comunidades vulnerables.

Categorías y nominados

En esta edición participan 13 uniformados seleccionados en cuatro categorías, con historias que reflejan valentía, creatividad y compromiso con el país:

Lucha contra la Criminalidad y Mantenimiento del Orden Público

Innovación y Mejores Prácticas en Gestión

Liderazgo Comunitario

Heroísmo



Un reconocimiento colectivo

La ceremonia también rendirá homenaje a los policías que han entregado su vida en el cumplimiento del deber. Según la organización, “su memoria y valentía representan el más alto compromiso con la nación”.

Este esfuerzo cuenta con el respaldo de empresas y entidades privadas, como SBS, Banco Popular, Constructora Bolívar, Cámara de Comercio de Bogotá y Grupo ASD, entre otros, que se suman para destacar a quienes, muchas veces en silencio, transforman la vida de millones de colombianos.