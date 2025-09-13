Premio Corazón Verde 2025: homenaje a los policías que hacen “visible lo invisible”
La Fundación Corazón Verde celebrará la edición número 25 del Premio al Mejor Policía de Colombia, un reconocimiento que resalta el valor, la disciplina y el compromiso de quienes arriesgan su vida para proteger a la ciudadanía.
Colombia
El próximo 16 de septiembre, en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno de Bogotá, se realizará la ceremonia que distingue a los hombres y mujeres de la institución bajo el lema “Haciendo visible lo invisible”.
Este galardón no solo reconoce la labor de garantizar el orden y la seguridad, sino también el papel de los policías como líderes sociales y agentes de transformación en comunidades vulnerables.
Categorías y nominados
En esta edición participan 13 uniformados seleccionados en cuatro categorías, con historias que reflejan valentía, creatividad y compromiso con el país:
- Lucha contra la Criminalidad y Mantenimiento del Orden Público
- Innovación y Mejores Prácticas en Gestión
- Liderazgo Comunitario
- Heroísmo
Un reconocimiento colectivo
La ceremonia también rendirá homenaje a los policías que han entregado su vida en el cumplimiento del deber. Según la organización, “su memoria y valentía representan el más alto compromiso con la nación”.
Este esfuerzo cuenta con el respaldo de empresas y entidades privadas, como SBS, Banco Popular, Constructora Bolívar, Cámara de Comercio de Bogotá y Grupo ASD, entre otros, que se suman para destacar a quienes, muchas veces en silencio, transforman la vida de millones de colombianos.