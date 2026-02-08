Alimentarte 2026: un recorrido por las tradiciones de Colombia

Para este año en sus 4 días de jornada se tiene previsto recibir alrededor de 40.000 asistentes, este año cambió su ubicación, no será en el Virrey como es la tradición si no que se encuentra en el Country.

Se recomienda ir en familia y sin carro para poder disfrutar de cada espacio que ofrece este gran evento, podemos agregar un plus y es que cada plato que se compre está apoyando a la fundación Corazón Verde, quienes ya han entregado más de 370 soluciones de vivienda, respaldan la educación de más de 8.600 niños huérfanos hijos de policías y realizan acompañamiento psicológico a las familias.

Se encuentran espacios desde el mercado sostenible hasta emprendimientos que están aliados con la Secretaria de Desarrollo Económico.

No solo se encuentra las 9 regiones gastronómicas del país, también se puede encontrar comida internacional, variedad de productos y alimentos para todos los gustos, vale la pena resaltar que es el único festival gastronómico con un enfoque social que además rinde homenaje a la colombianidad, y razón por la que se encuentran juegos tradicionales como tejo, bolirana. También hay una zona con juegos para niños, así que el plan es para toda la familia.