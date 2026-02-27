Bloquean vía en Sabana de Torres: protestan por falta de transporte escolar. ¿Qué dice la alcaldía?

Bucaramanga

Desde tempranas horas de este viernes 27 de febrero, padres de familia y estudiantes de varias instituciones educativas rurales del municipio de Sabana de Torres en Santander, realizaron un bloqueo sobre la vía principal en el sector del puente La Gómez, con el fin de exigir soluciones frente a la falta de transporte escolar.

La manifestación, que se desarrolla sobre el corredor vial que conecta con Barrancabermeja y San Alberto, ha generado un represamiento vehicular en ambos sentidos. Según los reportes, el paso permanece totalmente restringido para todo tipo de vehículos, incluidos motociclistas, transporte intermunicipal y trabajadores de la zona.

Lea también: Campesinos de Cerrito en Santander anuncian paro desde el 1 de marzo por proyectos productivos

De acuerdo con los padres de familia, la protesta responde a la ausencia del servicio de transporte escolar para estudiantes de la zona rural, situación que, aseguran, afecta a jóvenes de instituciones como el colegio El Tagüí y otros planteles municipales. Señalan que, a punto de finalizar febrero, aún no se ha garantizado el traslado de los menores hacia sus centros educativos.

La comunidad indica que buscan ser escuchados por la administración municipal y obtener respuestas claras frente a la prestación del servicio. Mientras tanto, conductores y viajeros que transitan por este importante corredor han sido llamados a tener paciencia ante la congestión generada.

Alcaldía de Sabana de Torres se pronunció por la falta de transporte escolar

Ante la protesta, el alcalde de Sabana de Torres, Darío Buchenicow Caballero Chiquillo, informó a la comunidad que el servicio de transporte escolar para los estudiantes del municipio comenzará el próximo lunes 16 de marzo, con prioridad para los alumnos de las zonas rurales.

En un pronunciamiento público, el mandatario local explicó que el cronograma responde a los procesos administrativos y contractuales que se deben cumplir cada año para garantizar la prestación del servicio. Además, recordó que históricamente el inicio del transporte escolar ha variado y que para esta fecha no había iniciado en años anteriores.

Podría interesarle: Tres estudiantes intoxicadas con clonazepam en colegio de San Gil, Santander

Según detalló, “en 2017 el servicio comenzó el 4 de julio; en 2018 el 26 de abril; en 2019 el 2 de mayo; y en 2020 el 11 de marzo. En 2021 no hubo transporte debido a la pandemia y la suspensión de clases presenciales. Posteriormente, en 2022 se inició el 10 de mayo y en 2023 el 8 de marzo. Para 2024, explicó el alcalde, el servicio arrancó en mayo debido a bloqueos preventivos en los recursos de regalías. En 2025, el transporte comenzó el 23 de febrero”.

“El próximo 16 de marzo iniciará nuevamente el transporte escolar en nuestro municipio. Estamos trabajando duro y preocupados porque todos los alumnos, sobre todo del sector rural, cuenten con este beneficio”, afirmó el alcalde Darío Buchenicow.