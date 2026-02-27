Derrumbe en la autopista Medellín–Bogotá deja pérdidas estimadas de $8.300 millones

El cierre en el sector Santuario–Caño Alegre, en jurisdicción de San Luis (Antioquia), mantiene afectado uno de los corredores estratégicos del transporte de carga en Colombia: la Autopista Medellín–Bogotá.

Según estimaciones de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), las pérdidas acumuladas para el sector rondan los $8.330 millones desde el inicio de la emergencia, el pasado 24 de febrero.

El gremio calcula que el impacto diario estaría en los $2.780 millones, teniendo en cuenta que por este eje transitan aproximadamente 1.620 vehículos de carga cada día.

Un corredor clave para el abastecimiento

Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, advirtió que “Esta vía no es solamente un corredor regional, es una estructura permanente e importante de la cadena logística de Colombia”, así lo indicó el presidente resaltando la afectación para la economía que imapacta a los sectores.

Colombia moviliza el 96% de su carga por carretera, lo que convierte a este corredor en una conexión fundamental entre el centro del país y el noroccidente, con impacto directo en el transporte de mercancías, insumos industriales y productos de consumo.

El cierre obliga a los transportadores a tomar rutas alternas, lo que incrementa los tiempos de viaje, el consumo de combustible, los costos en peajes y el desgaste del parque automotor.

Impacto económico y presión operativa

De acuerdo con Fedetranscarga, la contingencia reduce la productividad de los vehículos y aumenta los costos operativos de la cadena logística, en un contexto marcado por la temporada de lluvias que ha generado múltiples afectaciones viales en el país.

El gremio sostuvo que la situación no solo responde a la coyuntura invernal, sino que evidencia la necesidad de mantenimiento preventivo y gestión estructural del riesgo en corredores estratégicos.

Llamado a intervención inmediata

Fedetranscarga pidió al Gobierno Nacional, al Instituto Nacional de Vías (Invías) y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) acelerar las labores de remoción y estabilización del talud.

Según información preliminar conocida por el gremio, el tránsito podría restablecerse en los próximos días, aunque esto dependerá de las condiciones técnicas y climáticas en la zona.

Sin embargo, el sector transportador mantiene seguimiento permanente a la situación, advirtiendo que interrupciones prolongadas en este corredor pueden tener efectos acumulativos sobre el abastecimiento y los costos logísticos a nivel nacional.