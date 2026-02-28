Intoxicación en colegio de Tona deja 17 estudiantes afectados; dos fueron remitidos a Bucaramanga

Una jornada escolar en Tona, Santander, terminó convertida en una emergencia médica. Al menos 17 estudiantes del Colegio Integrado Rafael Uribe Uribe resultaron afectados por una intoxicación que obligó a activar protocolos de evacuación y atención inmediata.

Dos de los menores, un niño y una niña, fueron trasladados a la Clínica Bucaramanga debido a que su estado de salud fue reportado como más delicado. Los demás estudiantes recibieron atención en el puesto de salud del municipio.

El colegio informó, a través de un comunicado, que la situación fue atendida siguiendo el plan interno de emergencias, con apoyo del personal médico, la Policía Nacional y la administración municipal. La institución aseguró que los estudiantes fueron atendidos oportunamente y que la emergencia fue controlada.

Aunque en el municipio se habla de una posible fumigación como origen de la intoxicación, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre las causas. Las autoridades aún no se han pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.

El caso abrió una investigación para determinar qué provocó la afectación masiva y si existieron fallas en los controles preventivos dentro o en los alrededores de la institución educativa.